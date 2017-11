Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Bankettsaal, Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 Wien

Music Box: Innovatives Themenhaus für Musikschaffende

20.11.2017 17:00h



»MUSIC BOX« im Stadtentwicklungsgebiet Hauptbahnhof Wien: Was muss ein innovatives Themenhaus für Musikschaffende können?



Mit der MUSIC BOX soll die »Musikstadt Wien« eine maßgeschneiderte Infrastruktur für die Bedürfnisse und Ansprüche von Musikerinnen und Musikern aus aller Welt erhalten. Das multifunktionale Gebäude wird von Heri&Salli Architekten im Auftrag von der ÖSW (Österreichisches Siedlungswerk Gemeinnützige Wohnungsaktiengesellschaft) unweit des Wiener Hauptbahnhofs errichtet, im Herzen des neuen Stadtteils »Leben am Helmut-Zilk-Park« im Sonnwendviertel. Geplant sind unterschiedliche Wohnformen, eine Musikschule und Proberäume (von der beatboxx - i like drumming), kulturelle und sportliche Nutzungen (u.a. von der Sportunion Favoriten) sowie Gastronomie-, Info- und Service-Angebote.



Die MUSIC BOX wird im Rahmen eines 5 o'clock-Vortrags an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien vorgestellt. Die Projektentwickler diskutieren im Dialog mit dem Publikum, wie Wohnen, Arbeiten und Freizeit im Zeichen der Musik unter einem Dach vereint werden können. Am Podium sind Clemens Kopetzky, Geschäftsführer von art:phalanx (Nutzungs- und Kommunikationskonzept MUSIC BOX) und Helga Mayer von der ÖSW (Geschäftsführung immo 360 grad gmbh, Betrieb room4rent).



Anmeldung erbeten unter: personalentwicklung@mdw.ac.at