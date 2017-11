Sigmund Freud Museum

Dialektik der Befreiung

Der von den Antipsychiatern Ronald D. Laing und David Cooper 1967 in London organisierte Kongress ‚Dialektik der Befreiung‘ hatte in vielerlei Hinsicht nachhaltige Auswirkungen. Themen wie Freiheit, Kontrolle, Verdinglichung des Menschen, Macht und Ohnmacht, Reproduktion von Ungleichheit und Kolonialisierung der Fantasie sind aktuell wie je. Die Beiträge des Londoner Kongresses, u.a. von Herbert Marcuse, Laing, Cooper und Stokely Carmichel vereinen grundlegende Gedanken über die Anatomie sozialer Systeme. Zum 50. Jahrestag erscheinen bei bahoe books die wichtigsten Beiträge des historischen Kongresses neu, ausgewählt und kommentiert von Philipp Katsinas. Gemeinsam diskutiert er mit dem Psychoanalytiker Rainer Danzinger klassische Positionen der Antipsychiatrie im Kontext gegenwärtiger Sozialpsychiatrie und Psychoanalyse.





Philipp Katsinas, *1986 in Innsbruck, studierte Soziologie und Geographie in London. Er ist Redaktionsmitglied der Zeitschrift ‘City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action’ und der Herausgeber von Dialektik der Befreiung (2017).



Rainer Danzinger, *1943 in Salzburg, von 1972 bis 1977 an der Universitätsklinik für Psychiatrie und Neurologie in Graz, ab 1987 Hochschullehrer für klinische Psychiatrie. Zahlreiche Publikationen zu Sozialpsychiatrie und Psychoanalyse, zuletzt Die Ermordung psychiatrischer Patienten aus der Steiermark in der NS-Zeit (2015).