Vienna Code Poetry Slam 2017

20.11.2017 19:30h



Programmierer und Poetinnen! Programmiererinnen und Poeten!



Der Vienna Code Poetry Slam 2017 findet diesesmal im Rahmen des 1. Festivals für Digitale Poesie am 20. November 2017 um 19:30 Uhr im Kontaktraum der TU Wien stattfinden.

Wir bitten um Anmeldung für das Event um sich einen Platz zu sichern. Restplätze werden am Abend der Veranstaltung vergeben.



Programm:



Ausstellung "Gedichte für das Digitale Zeitalter" / Senryū-Wettbewerb

Performance von Jörg Piringer

Performance von Zuzana Husárová

3. Wiener Code Poetry Slam

Art Visuals & Poetry on Tour

Performance von Fabian Faltin

Siegerehrung Code Poetry Slam



Die Veranstaltung wird organisiert von Cornelia Travnicek, Sabrina Burtscher, Gabriel Grill und Edith Sarau. Wir sind erreichbar unter: contact@codepoetry.at