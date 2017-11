Creative Cluster Traktorfabrik, Louis Häfliger Gasse 12, 1210 Wien

Open House

23.11.2017 18:00h



Fotocredits: Klaus Vyskocil

CREATIVE CLUSTER TRAKTORFABRIK



23 KünstlerInnen und Kreativschaffende werden auf ca. 1.200m2 in den ehemaligen Maschinenmagazinen der Traktorfabrik ihre Studios für die Öffentlichkeit zugänglich machen.



18:00 open doors

19:00 Einführende Worte von Vertretern der Stadt Wien - tba

20:30 Line Up: Michael Holzgruber (Sofa Surfers) / Gerwin Kante (Bootie Vienna) / Dr. Aschengold (Disco Duro)



Food, drinks & specials by Gastspiel & HAKUMA



KÜNSTLERINNEN & KREATIVSCHAFFENDE

Christian Tschinkel - David Mase - Daniel Hosenberg - Mara Villanova - Thaer Maarouf - Fateh Tuncer - Fatih Gürsoy - Andreas Nader - Markus Raffetseder - Karim Elseroui - Johanna Charlotte Trede - Nora Severios - Sophie Pölzl - Magnet U - Simona Koch - Anna Rosina - Inaz Eltawil (Ena Al) - Jakob Hohenbüchler- Alias Zazjal - Serafin Unterhofer



DAS PROJEKT

Der CREATIVE CLUSTER TRAKTORFABRIK startete im September diesen Jahres unter der Koordination des Künstlers Karim Elseroui mit Unterstützung von Kreative Räume Wien im 21. Bezirk. Mittels Open Call waren Kreativschaffende eingeladen, sich für den Creative Cluster zu bewerben mit dem Ziel, hier einerseits eine Kunst- und Kultur Produktionswerkstätte entstehen zu lassen und andererseits ein weiteres Best Practice Beispiel für Leerstandsaktivierung in Wien zu zeigen.



ARCHITEKTUR

Die um 1905 erbaute ehemalige Traktorfabrik samt denkmalgeschütztem Wasserturm gibt anhand der originalen Stahlbeton - Rippendeckenkonstruktionen einen Einblick in die Architekturgeschichte des letzten Jahrhunderts.



ANFAHRT

Öffentlich: S-Bahn Sation: Siemensstrasse (ca. 15 min von Wien Mitte oder 12 Min vom Praterstern) + Fußweg 7 min über die Ruthnergasse 1-3, oder Fußweg 12 min über die Louis Häfliger Gasse 12 in 1210 Wien