Österreichische Gesellschaft für Musik, Hanuschgasse 3, 1010 Wien

Symposium: Komik und Subversion im Musiktheater

21.11.2017 17:30h



21. und 23.11.2017

INTERDISZIPLINÄRES SYMPOSIUM

„Das Lachen ist der Ausnahmezustand“

Komik und Subversion im Musiktheater



veranstaltet von der

Forschungsplattform Elfriede Jelinek: Texte - Kontexte - Rezeption

und dem Elfriede Jelinek-Forschungszentrum



in Kooperation mit der

Österreichischen Gesellschaft für Musik, dem Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft, der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien und Wien Modern







Das Symposium befasst sich mit dem Spannungsfeld von Musiktheater und subversiver Komik. Ausgehend von Elfriede Jelineks Bezügen zur Musik geht es dabei insbesondere um Musiktheater in Österreich seit den 1960er Jahren.



Anliegen ist es, aus interdisziplinärer Perspektive grundsätzliche Aspekte von Musiktheater und Komik zu untersuchen, zeitgenössische komische musiktheatrale Formen zu analysieren und nach deren Traditionen zu fragen, Komik auf den Musiktheaterbühnen heute zu beleuchten und Neues zu initiieren sowie den Zusammenhängen von Musiktheater, Komik und Gender nachzugehen.



Das subversive Potenzial der Komik, das Unterlaufen gesellschaftlicher und ästhetischer Normen sowie das Aufbrechen patriarchaler Strukturen, steht dabei im Zentrum der Vorträge, Dialoge und Gespräche.



Einen Schwerpunkt bildet die Zusammenarbeit zwischen Elfriede Jelinek und Olga Neuwirth, von der auch der titelgebende Satz „Das Lachen ist der Ausnahmezustand“ stammt. Untersucht werden die vergleichbaren Verfahren der beiden Künstlerinnen in Hinblick auf subversive Komik sowie ihr Umgang mit Sprachwitz und musikalischer Ironie.



Darüber hinaus werden aktuelle Inszenierungsformen von Komik diskutiert und nach der gesellschaftlichen Relevanz von Opernhäusern und Festivals gefragt, die sich komischen Musik-theaterwerken widmen.



Das Symposium ist Teil des Forschungsschwerpunkts „Komik“ der Forschungsplattform Elfriede Jelinek der Universität Wien.



Konzeption und Organisation: Pia Janke, Konstanze Fladischer





PROGRAMM



DIENSTAG, 21.11.2017, 17.30 Uhr

Österreichische Gesellschaft für Musik, 1010, Hanuschgasse 3



Begrüßung: Carmen Ottner

Einleitung: Pia Janke



Intro: Olga Neuwirth im Video-Gespräch mit Pia Janke



Dialog: Albert Gier – Silke Leopold:

Die rebellische Muse. Subversive Komik im Musiktheater



Frieder Reininghaus:

„Von surrealen Beißattacken und sangbar tonalem Humor“

Subversive Komik im Musiktheater Österreichs seit den 1960er Jahren



Gespräch: Gender.Komik.Subversion

Mit Johanna Doderer, Vera Nemirova, Helga Utz, Susana Zapke, moderiert von Irene Suchy





DONNERSTAG, 23.11.2017, 17.30 Uhr

Österreichische Gesellschaft für Musik, 1010, Hanuschgasse 3



Sabine Perthold:

Sprachwitz und musikalische Ironie

Zur subversiven Komik bei Elfriede Jelinek und Olga Neuwirth



Anke Charton:

Wimmelndes Er-Schaffen? Jelinek, Neuwirth, Schöpfung



Videovorführung: Elfriede Jelinek, Olga Neuwirth: Die Schöpfung – Petite Oratoire Filmique (2010)



Gespräch: Zukunftswerkstatt Musiktheater: Witz, Satire, Ironie – Neue Formen & Verfahren

Mit Klaus-Peter Kehr, Bernhard Lang, Kristine Tornquist, moderiert von Christian Schenkermayr, Video-Statement von Johannes Maria Staud



Gespräch: Affirmation oder Subversion? Komik auf den Musiktheaterbühnen der Gegenwart

Mit Peter Edelmann, Ioan Holender, Walter Kobéra, Michael Lakner, moderiert von Pia Janke