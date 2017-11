Kunsthistorisches Museum

Heritage Science Days

Die jährliche Forschungskonferenz des Kunsthistorischen Museums „Nahaufnahme“ findet heuer im Rahmen der Heritage Science Days statt, die in Kooperation mit der TU Wien und der ÖAW als 3-tägige Veranstaltung, von 22.-24. November 2017 organisiert werden.



Anlass für die erstmalige Durchführung der Heritage Science Days ist der Aufbau einer europaweiten Forschungsinfrastruktur mit dem Titel E-RIHS European Research Infrastructure for Heritage Science als Teil der EU Roadmap zur themenbezogenen Vernetzung von Forschungseinrichtungen. Trotz seiner Stellung als wichtige Kulturnation ist Österreich an diesem Prozess bisher nicht direkt beteiligt. Um den Forschungsstandort Österreich und die bereits bestehende, teilweise exzellente wissenschaftliche Tätigkeit an breit gefächerten Institutionen zur Dokumentation und Erhaltung des kulturellen Erbes nicht zu gefährden, ist es zukünftig notwendig sich aktiv an länderübergreifenden Initiativen, wie z.B. E-RIHS, zu beteiligen.



Die Heritage Science Days bieten erstmals einen Überblick über die in Österreich bereits durchgeführten Forschungstätigkeiten sowohl an Universitäten als auch an Museen, sowie an weiteren außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Institution aus dem Gebiet des Denkmalschutzes. Die vorgestellten Forschungsbereiche bzw. -projekte weisen meist interdisziplinären Charakter auf und können vielfach nur in Zusammenarbeit mit etablierten, internationalen ForscherInnen vorgenommen werden.



Nicht zuletzt ist das Europäische Kulturerbejahr 2018 Anlass für alle teilnehmenden Institutionen, auf die besondere Bedeutung von Heritage Science in Österreich aufmerksam zu machen.





Programm

Tag 1: 22. November 2017, KHM, Bassano Saal

(Vortragssprache Deutsch/Talks in German)



9 – 9.45

Begrüßung/Welcome & Keynotes

Eva Blimlinger (Akademie der bildenden Künste Wien)

Sabine Haag (KHM)

9.45 – 10.45



Interdisziplinäre Forschung am Museum. Der Weg zur Biographie der Saliera

Paulus Rainer (KHM-KK) und Martina Griesser (KHM-NatLab)



Antike Porträts in Wien – Ein forMuse Forschungsprojekt der Antikensammlung

Manuela Laubenberger (KHM-AS)

10.45 – 11.15



Kaffeepause/Coffee break

11.15 – 12.45



Monumente im Handformat. Medaillen als Teil der visuellen Herrscherrepräsentation unter Maria Theresia (1740–1780)

Anna Fabiankowitsch (KHM-MK)



Wiener Genesis: Forschungen zu spätantiken Silbertinten

Christa Hofmann (ÖNB) und Antonia Malissa (KHM-NatLab)



Vom Keller übers Dachgeschoss ins Mezzanin. Zur Restaurierung des Daimyō yashiki hinagata, ein japanisches Hausmodell von 1873

Henriette Wiltschek (WMW)

12.45 – 14



Mittagspause/Lunch break

14 – 15.30



Die Marmore der römischen Kaiser – zur Provenienz von antikem Marmor

Walter Prochaska (Montanuniversität Leoben)



Fakten schaffen. Einblicke in die Herstellungstechnik des Urkundenkomplexes „Privilegium maius“

Kathrin Kininger (HHStA) und Martina Griesser (KHM-NatLab)



Römerzeitliche Wandmalereien aus dem „Haus der Medusa“: Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt

Markus Santner (BDA)

15.30 – 16



Kaffeepause/Coffee break

16 – 17.30



Die Period Rooms am Universalmuseum Joanneum in Graz – aktueller Forschungsstand und Ausblicke

Valentin Delic (Joanneum)



Ein Blick unter die Oberfläche: Enthüllung verdeckter Geheimnisse an Gemälden der Salzburger Residenzgalerie

Gabriele Groschner (RGS) und Martina Griesser (KHM-NatLab)



Erkenntnisgewinn durch Kooperation. Chancen in der Zusammenarbeit zwischen den Landessammlungen Niederösterreich und der Donau-Universität Krems

Armin Laussegger und Sandra Sam (Sammlungen NÖ)