Österreichische Kurzfilmschau 2018 - Akademie Screening

Fotocredits: Maximilian Anelli-Monti

Gezeigt werden jene 18 österreichischen Kurzfilme, die sich heuer für das Auswahlverfahren zum Österreichischen Filmpreis 2018 qualifiziert haben.

Der Eintritt ist frei, bitte Zählkarten bei der mumok Kassa abholen!

Das Kommen und Gehen ist jederzeit möglich!





PROGRAMM



11:00 Uhr Begrüßung



PROGRAMM 1

IN ERSTER LINIE Veronika Schubert (AT 2016, 6 Min.)

SPIELFELD Kristina Schranz (AT/DE 2017, 26 Min.)

DIE ÜBERSTELLUNG Michael Grudsky (AT/DE/IL 2017, 23 Min.)

BULLETPROOF Florian Kindlinger, Peter Kutin (AT 2017, 9 Min.)



PROGRAMM 2 / 12:30 Uhr

MATHIAS Clara Stern (AT 2017, 30 Min.)

FUDDY DUDDY Siegfried A. Fruhauf (AT 2016, 6 Min.)

WANNABE Jannis Lenz (AT/DE 2017, 29 Min.)



MITTAGSPAUSE



PROGRAMM 3 / 14:30

DESERT BLOOM Peter Kutin, Florian Kindlinger (AT 2016, 12 Min.)

PFERDEBUSEN Katrina Daschner (AT 2017, 9 Min.)

MAPPAMUNDI Bady Minck (AT/LU 2017, 45 Min.)



PROGRAMM 4 / 15:50

FISHING IS NOT DONE ON TUESDAYS Lukas Marxt (AT/DE 2017, 15 Min.)

SEKUNDENSCHLAF Lena Lemerhofer (AT/DE 2016, 25 Min.)

KEEP THAT DREAM BURNING Rainer Kohlberger (AT 2017, 8 Min.)

NELLY Chris Raiber (AT 2015, 17 Min.)



PROGRAMM 5 / 17:10 Uhr

RHAPSODARIDDIM Jessica Hausner, Markus Binder (AT 2017, 2 Min.)

DIE LAST DER ERINNERUNG Albert Meisl (AT 2016, 20 Min.)

STABAT MATER Josef Dabernig (AT/DE/CH 2016, 16 Min.)

ALL THE TIRED HORSES Sebastian Mayr (AT 2017, 24 Min.)





Von 10.00 bis 19.00 Uhr ist auch der Besuch der aktuellen Ausstellung möglich:



Naturgeschichten

Spuren des Politischen

23. September 2017 bis 14. Jänner 2018



watching sugar dissolve in a glass of water

Szenen aus der mumok Sammlung

6. Mai 2017 bis 14. Jänner 2018