Wien Modern: Rothko Chapel

19.11.2017 12:00h



Morton Feldmans Versenkung in die visuelle Welt Mark Rothkos erklingt meist weit weg von dem namensgebenden Meditationsraum in Houston / Texas (Bild oben). In Wien wird Harry Glücks Kirche im Wohnpark Alt-Erlaa in den Klangfarben von Feldman und Klaus Lang zum Rothko Chapel Lookalike.



Interpreten



Company of Music, Vokalensemble



Johannes Hiemetsberger, Leitung



MUK.wien.aktuell



Jakobus Weichinger, Flöte

Michael Marth, Percussion

Florian Reider, Klavier, Harmonium

Chia-Chun Hsiao, Viola

Flora Marlene Geißelbrecht, Viola



Programm

Klaus Lang



new zealandic skies (2017) EA

Morton Feldman



Rothko Chapel (1971)

Klaus Lang



la vaca translucída (2014)

Anmerkung



Produktion Wien Modern

Kooperation MUK