Filmcasino

2 Days Animation Festival

ASIFA AUSTRIA AWARD 2017

BEST AUSTRIAN ANIMATION

---

LOVING VINCENT - Österreichpremiere

---

Kurzfilmprogramm BEST CROATIAN ANIMATION

---

MAPPA MUNDI - Bady Minck

---

SYMPOSIUM:

Teil 1) Dialog Österreich - Kroatien

Teil 2) Making of Präsentationen aus BAA17

---

PREISVERLEIHUNG mit Live Animation Performances







Programm



Mittwoch, 22. November:



15.00 Symposium - Teil 1: Länderschwerpunkt Kroatien

17.00 Kurzfilmprogramm: Best Croatian Animation

19:00 BEST AUSTRIAN ANIMATION – Wettbewerb 1: Narrative Arbeiten

21.00 LOVING VINCENT (UK, PL) - ÖSTERREICH-PREMIERE

23:00 After Party mit Live Visuals



Donnerstag, 23. November:



15.00 Symposium - Teil 2: Meet the Artists

17.00 Bady Minck: MAPPA MUNDI (Best Austrian Animation Wettbewerb)

18:00 BEST AUSTRIAN ANIMATION – Wettbewerb 2: Experimentelle Arbeiten

20:00 BEST AUSTRIAN ANIMATION – Wettbewerb 3: Auftragsarbeiten, Musikvideos und In-Betweens

22:00 PREISVERLEIHUNG mit Live Animation Performances





„Aus 1 mach 2“



13 Jahre Festival – 7 Jahre Wettbewerb



Das 2011 gegründete „ONE DAY ANIMATION FESTIVAL“ wird heuer in erster Linie deshalb auf ein 2-tägiges Festival erweitert, weil der heuer zum 7. Mal stattfindende BEST AUSTRIAN ANIMATION Wettbewerb bereits in den letzten Jahren zu wenig Luft hatte. Außerdem dürfen wir uns über die finanzielle Unterstützung durch die Filmabteilung im Bundeskanzleramt freuen, die für das Festival und das BEST AUSTRIAN ANIMATION Paket (Wettbewerb, lokale und internationale Promotion) Projektförderung gewährt hat.



Im auf 2 Tage erweiterten Festival wird die Preisverleihung am 2. Tag ab 22:00 in einem würdigen Rahmen stattfinden können, und nicht – so wie bisher – kurz vor Mitternacht. Neben den drei Wettbewerbsprogrammen des BEST AUSTRIAN ANIMATION Wettbewerbes 2017 wird ein zweiteiliges Symposium stattfinden, und wir freuen uns auch auf die folgende neuen Programmpunkte: