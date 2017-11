Eyes Wide Shut II: Les vers luisants

Film ist eine Klangkunst: Michel Chion, Filmtheoretiker und Pionier der Musique concrète, in einer Lektüre des Berliner Solistenensembles Kaleidoskop. Chions »leuchtende Verse« stehen im Mittelpunkt musikalischer und theoretischer Projektionen im zweiten und letzten Teil der Serie, die der Verein .akut für das Unsichtbare Kino 3 des Österreichischen Filmmuseums zum Festivalthema Bilder im Kopf zusammengestellt hat.



Solistenensemble Kaleidoskop

Künstlerische Leitung: Tilman Kanitz



Morgan Fisher – Screening room, 16mm [1968/2012]

Morton Feldman – Projection 1 für Cello solo [1951]

Michel Chion – Les vers luisants op. 47 für Filarium [2014]

Ludwig v. Beethoven – Streichquartett in a-moll, op. 132 [1825] (Auszüge)

Sebastian Claren – Sentimental journey on a g string [ÖEA 1998/2016]

Mark Andre – iv 13a. Miniatur für Streichquartett [2014]

Gerard Grisey – Prologue für Viola solo [1976]

Peter Ablinger – WEISS / WEISSLICH 17b. Violine und Rauschen [1995]

Mit Texten aus Michel Chion: »Das Audio-Logo-Visuelle in einhundert Begriffen« (1982-2011}





Kuratiert von Gabriele Geml und Han-Gyeol Lie / .akut – Verein für Ästhetik und angewandte Kulturtheorie

Produktion Österreichisches Filmmuseum, Verein .akut und Wien Modern