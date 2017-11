UNDOX Innovative Documentary Film Festival

ERÖFFNUNG DER 1. AUSGABE VON UNDOX Innovative Documentary Film Festival:



Am 24. und 25. November 2017 wird mit UNDOX im 21er Haus ein weltweit einzigartiges Filmfestival gestartet: Es widmet sich der ZUKUNFT DES DOKUMENTARFILMS ALS FILMKUNST. Und das alles auf Spendenbasis.



Dabei werden exklusiv Filme gewürdigt, die sich durch neuartige Zugänge auszeichnen und Neuland in Hinblick auf Produktions- und Erzählweisen betreten.



In 7 Programmen werden 17 Filme präsentiert, von denen 12 ihre Premiere in Österreich feiern und einer seine internationale Uraufführung. Fünf FilmemacherInnen werden anwesend sein (mehr dazu siehe unten).



Die Filme wurden von einzelnen KuratorInnen nach persönlichen Kriterien ausgewählt, die ihre Favoriten beim Festival präsentieren und besprechen werden.



Zu den KuratorInnen gehören u.a. die FilmemacherInnen, FilmwissenschaftlerInnen und KünstlerInnen von der Golden Pixel Cooperative, sowie Cana Bilir-Meier, Amina Handke, Selma Doborac, Gerald Weber (sixpackfilm), Joachim Schätz, Georg Wasner und David Kellner.



Die künstlerische Koordination liegt in den Händen von Ascan Breuer und Vrääth Öhner.



––––––––



FREITAG | 18 Uhr



Eröffnung: Die Gründung von UNDOX International

mit Wein aus dem Burgenland vom Hammer Wein Rust

und Spezialitäten der Migrating Kitchen

Begrüßung durch Ascan Breuer und Vrääth Öhner (künstlerische Leitung)

und die KuratorInnen von UNDOX 2017



––––––––



FREITAG | 20 Uhr



Buck Fever

R: NEOZOON

DE 2012 | OF | 5' 51

hosted by Amina Handke

Eine YouTube-Collage von Amateuraufnahmen von Jägern. Das Video dokumentiert die Anspannung vor und die Erleichterung nach dem Erschießen eines Tieres.



AT-PREMIERE:

Estás Vendo Coisas / You are seeing things

R: Bárbara Wagner und Benjamin de Burca

BR 2017 | OmeU | 17' 34

hosted by Cana Bilir-Meier

In der Dunkelheit eines Nachtklubs versuchen der Friseur Porck und die Feuerwehrfrau Dayana ihr Glück als Tecnobrega-Sänger.



AT-PREMIERE:

The Clitoris

R: Lori Malépart-Traversy

CA 2016 | OmeU | 3' 15

hosted by David Kellner

Frauen haben Glück, sie besitzen das einzige Organ im menschlichen Körper, das ausschließlich dem Vergnügen dient: die Klitoris!



FILMEMACHERIN ANWESEND:

Lettre à Mohamed / A letter to Mohamed

R: Christine Moderbacher

AT 2013 | OmeU | 35'

hosted by Georg Wasner

Ein filmischer Brief an einen Freund in Belgien, an Mohamed, der Tunesien verließ. Der Film steht im Zeichen einer Ernüchterung, doch die Bilder tragen die Spur eines Feuers in sich, das jederzeit neu entfacht werden kann. (Bert Rebhandl)



AT-PREMIERE:

Bucket & Trowel / Eimer & Kelle

R: Holger Mohaupt / Room 8 Studio

UK 2017 | OF | 5' 54

hosted by Master-Studierende der Critical Studies / Akademie der bildenden Künste

"Bucket & Trowel" ist eine Hommage an Können, Kommunikation und Handwerk, die jede Grenze oder Sprache überschreitet.



––––––––



FREITAG | 21:30 Uhr



INTERNATIONALE PREMIERE:

24

R: Stanislav Bytiutskyi

UA 2016 | OmeU | 38'

hosted by Golden Pixel Cooperative

Er und sie sind Flüchtlinge aus der Ostukraine. Beide wurden 1991 geboren, genau wie ihr Land. Alles, was sie haben, sind ihre Erinnerungen und Träume.



AT-PREMIERE | FILMEMACHER ANWESEND:

Rote Malam / Rote Nights

R: Samuel Heinrichs

DE/ID 2017 | OF | 24' 30

hosted by Joachim Schätz

Ba'a, Rote Insel, Ost-Nusa Tenggara. Von Mitternacht bis Sonnenaufgang. Warten, dass die Fischerboote vom Meer zurückkehren.



The Masked Monkeys

R: Anja Dornieden & Juan David González Monroy

DE/ID 2015 | 16mm | s/w | 30'

hosted by Vrääth Öhner

Die Kunst der Maske ist in Indonesien tausende von Jahren alt. In den untersten Schichten der javanischen Gesellschaft findet sich eine einzigartige Manifestation dieser Tradition.