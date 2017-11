KEX Studio

Atelierbesuch Basak Senova

Fotocredits: Basak Senova

Basak Senova, derzeit Research Residentin der Kunsthalle Exnergasse (KEX), wird die Schwerpunkte des Recherche-Projektes CrossSections vorstellen und diskutieren.

Das Projekt konzentriert sich auf künstlerische Recherche, Diskussion und Produktion.

Einige der teilnehmenden Künstler_innen werden diese Veranstaltung begleiten.



Atelierbesuch mit Kulturjournalistin Alexandra Matzner

Treffpunkt: WUK, Währinger Straße 59/Stg. 2/1. Stock, 1090 Wien

Veranstaltung im Rahmen der Vienna Art Week 2017

http://2017.viennaartweek.at/de



CrossSections wird kuratiert von Başak Şenova. Organisiert wird das Projekt CrossSections in Partnerschaft von Kunsthalle Exnergasse (WUK Werkstätten und Kulturhaus) in Wien; iaspis - the Swedish Arts Grants Committee's International Programme for Visual and Applied Artists and Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design, and The Nordic Art Association in Stockholm; Nya Småland in different locations in Sweden; HIAP - Helsinki International Artist Programme and University of the Arts Helsinki - Academy of Fine Arts in Helsinki; und Press to Exit Project Space in Skopje.



http://basaksenova.com/