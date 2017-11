Labile Botschaft, Salesianergasse 10, 1030 Wien

Rad Performance #3 Different Streets

24.11.2017 15:00h



Fotocredits: Simone Schwaiger

Christine Schörkhuber / Different Streets.



Einmal auf der Operngasse durch Istanbul, mit einem Abstecher nach Athen und dann zurück nach Budapest! Christine Schörkhubers Komposition für mehrere Fahrräder verschmilzt öffentliche Räume aus verschiedenen Städten mit Klängen, Zitaten, Interviewfragmenten und dem Echtzeitsound der Umgebung. Ähnlichkeiten und Differenzen – das Gemeinsame des urbanen Lebens, die globalisierte Schicksalsgemeinschaft, der Machtkampf um den öffentlichen Raum und die Fragen von Gentrifizierung und Urban Development.



Künstler*innen und Kollektive:

GROUP RIDE . Christine Schörkhuber

CO-COOKING . Joanna Zabielska

BIKE GANG . RADs



Programm:

15:00 Group Ride by Christine Schörkhuber

16:00 Co-Cooking

17:00 Talk & Discussion curated by Operngassenforscherin