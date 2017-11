Festakt/Ausstellung: Aufnahme in die ‚Wall of Fame‘

16.11.2017 18:00h



Festakt: Aufnahme in die ‚Wall of Fame‘



MARTINA REINHART

wird in der Reihe der prominenten Absolventen

(neben Manfred Deix, Gottfried Helnwein, Hermann Nitsch, Rudolf Schwarzkogler, u.a.) aufgelistet.



Anbringung der Tafel (18h30) mit begleitender Ausstellung:

Donnerstag, 16.11.2017, 18h-21h30

Laudatio: Prof. Dr. Werner Sobotka



Höhere Graphische Bundes-Lehr und Versuchsanstalt

Foyer, Leyserstrasse 6

1140 Wien