Mican Offspace, Kleine Mohrengasse 3, 1020 Wien

Harald Stadlmann: Nach der Natur

21.11.2017 19:00h



DER NATUR NACH – NACH DER NATUR

Helmut Stadlmann studierte Malerei und Grafik an der Akademie der bildenden Künste Wien und arbeitete im Graphic Design für TV und Medien, unter anderem mit Neville Brody. Nach langjähriger Lehrtätigkeit in Peter Weibels Medienklasse sowie Beschäftigung mit Video und Musik – mit Blick auf Literatur, Gesellschaft und Wissenschaft – präsentiert Helmut Stadlmann jüngste Arbeiten zwischen Plastik und Zeichnung, die sowohl ihre eigene Bildsprache als auch die Außenwelt nicht ohne Humor reflektieren.





HELMUT STADLMANN



1984 -2016 Ausstellungen/Beteiligungen:

Minifesta Linz (Atelierhaus Salzamt), Minifesta Wien (Atelier Suterena)

Wr Secession, Galerie Schnittpunkt Steyr, Kammerhofgalerie

Gmunden, Atelier Schlossgasse Wien, Station 3 Wien/IG Bildende

Kunst Wien, Galerie Kunstverein Baden, Kulturinstitut der Johannes

Kepler Universität Linz, Dokumentationszentrum moderner Kunst

St Pölten, Galerie Artmark Wien und Spital am Pyhrn

1992 Im Team von Neville Brody beim Redesign des ORF

1990 bis 2012 Video Graphic Design für ORF

1988 bis 2000 Lehrauftrag an der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien

Meisterklasse für Visuelle Mediengestaltung, Peter Weibel

1988 Musik-Video-LP "Harmonie und Forschung" und Musik zu dem Tanzstück

"Schmerzgrenzen" von Peter Wissmann (gemeinsam mit Michael Langoth)

Video-Präsentationen: Berlinale, Ausstellung österreichischer Kunst in

Helsinki (Taidehalli), Chicago (Transkult), "Bilderstreit-Medienstreit"

Köln, Videofestival Ljubljana, Videofestival Murcia (Spanien),

Media Art Festival Osnabrück, Madrid (Circulo de Bellas Artes),

Barcelona (Nick Havanna), Köln (Stadtgartenkino), Wien (Mavo),

London Institute of Contemporary Arts), TV Espania, TV Portugal, ORF

1987 Humanic-Spot, Ausstellung Malerei in der Galerie der Secession

1984 Ausstellungsbeteiligung "Junge Szene Wien" Secession, Malerei

1970 bis 1976 Akademie der bildenden Künste, Malerei

1952 geboren in Oberösterreich