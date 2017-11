Art Hotel Vienna, Brandmayergasse 7-9, 1050 Wien

Finissage: Almut Hahn, Joanna Pianka, Katharina Reich

17.11.2017 18:00h



**Almut Hahn** thematisiert in ihren Arbeiten dysfunktionale zwischenmenschliche, insbesondere familiäre, Beziehungen. Sie bewegt sich zwischen Zeichnung, Malerei, Collage und Siebdruck und bedient sich gerne satirischer Mittel, um hinter glatten Fassaden liegende Abgründe sichtbar zu machen. http://almuthahn.com/



**Joanna Pianka** findet in ihren fotografischen Arbeiten Abgründe in Details. Verlassene Gebäude offenbaren ihre Verletzungen durch Alter und Umwelteinflüsse, jeder einzelne Riss erzählt eine Geschichte.



**Katharina Reich** - in ihrem über 15-jährigen Schaffen mit Worten verarbeitet und beschreibt die Künstlerin innere Klärungs-Prozesse. Einige der Texte wurden bereits vertont. In witzig performativer und ungewohnter Art präsentiert, sind die Betrachtenden gefordert, sich der Gedichte durch Körpereinsatz anzunähern.