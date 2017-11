RIAT Research Institute for Arts & Technology

Vienna Art Week Reflexen Tour 1: smart thinking

Fotocredits: Plattform Industrie 4.0 / Reitz

RIAT – Research Institute for Arts and Technology



Führung in vier Touren



Wo fängt im postindustriellen Gefüge die Fremdbestimmtheit an, wo hört die Selbstwirksamkeit auf? »Reflexen Tours« führt zu unterschiedlichen Beispielen angewandter Technologien, um die Prozesse und die Akteure dahinter besser verstehen zu lernen und eine kritische Auseinandersetzung über Innovation zu initiieren. Die zentrale Frage lautet: Worauf beruht die zunehmende Dringlichkeit von Ideen?



Ein Projekt von Gerald Straub in Kooperation mit dieraumteiler.at



In deutscher und englischer Sprache