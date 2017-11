Vienna Art Week: Voice and Vote

»Voice and Vote« steht für die Doppelnatur des deutschen Begriffs »Stimme« als Ausdruck politischer Willenskundgebung gleichwie stimmlichen Vermögens. Die Stimme und das Stimmen markieren einen Schnittpunkt von Politik und Ästhetik, von Kunst und Populärkultur im Horizont all dessen, was man mit dem Erheben der Stimme in Verbindung bringen will. »Voice and Vote« charakterisiert thematisch das Werk von Diedrich Diederichsen, der dem Symposium nicht nur den Titel geliehen hat, sondern heuer auch auf ein dekadisches Ereignis zusteuert, zu dem ihm die Akademie der bildenden Künste Wien und das Institut für Kunst- und Kulturwissenschaften mit dieser Veranstaltung gratulieren wollen. Neben Vorträgen von Renée Green, Katharina Hausladen und Tom Holert sind Helmut Draxler, Isabelle Graw, Christian Höller, Martin Prinzhorn und Constanze Ruhm für eine Podiumsdiskussion zu Gast.



In deutscher und englischer Sprache



PROGRAMM



15.00 h

Begrüßung: Eva Blimlinger, Rektorin der Akademie der bildenden Künste Wien und Andreas Spiegl, Vorstand des Instituts für Kunst- und Kulturwissenschaften/ Senatsvorsitzender der Akademie der bildenden Künste Wien.



15.30 h

Tom Holert: Die Krönung der Stimme

Tom Holert (Berlin) ist Autor, Kunsthistoriker, Ausstellungsorganisator und Künstler; 2015 gründete er mit anderen das Harun Farocki-Institut. Von 2006-11 lehrte und forschte er, auch gemeinsam mit Diedrich Diederichsen, an der Akademie der bildenden Künste Wien.



16.00 h

Katharina Hausladen: Here's to You! Über Stimmwerte und Rederechte in der Popmusik"

Katharina Hausladen (Wien) promoviert nach dem Studium der Philosophie derzeit an der Akademie der bildenden Künste Wien zu Popkritik.



16.30 h

Christian Höller: Dedicated To … (In The Name Of)

Christian Höller (Wien) ist Mitherausgeber und Redakteur der Zeitschrift springerin – Hefte für Gegenwartskunst



17.00 h

Renée Green (Boston/ Mass.): Voice Definition

Renée Green (Boston/ Mass.) ist Künstlerin, Autorin und Filmemacherin; sie lehrt derzeit als Professorin am Art, Culture, and Technology (ACT) Programme, School of Architecture and Planning, Massachusetts Institute of Technology.



Moderation:

Jens Kastner (Wien), Soziologe und Kunsthistoriker, Senior Scientist am Institut für Kunst- und Kulturtheorie der Akademie der bildenden Künste Wien.



18.00 h

Pause: Sektempfang im Institut für Kunst- und Kulturwissenschaften (IKW), Kern A, 4. OG.



18.30 h

Podiumsdiskussion mit folgenden Teilnehmer_innen:



Isabelle Graw (Berlin/ Frankfurt a. M.) gibt die 1990 gemeinsam mit Stefan Germer+ in Köln gegründete Zeitschrift Texte zur Kunst heraus. Sie lehrt Kunsttheorie und -geschichte an der Staatlichen Schule für bildende Künste (Städelschule) in Frankfurt a. M..



Helmut Draxler (Berlin/ Wien) ist Kunsthistoriker, Kulturtheoretiker und Kurator. Derzeit hat er die Professur für Kunsttheorie an der Universität für Angewandte Kunst in Wien inne. Zuletzt erschienen: Abdrift des Wollens. Eine Theorie der Vermittlung (2016).



Martin Prinzhorn (Wien), unterrichtet Linguistik an der Universität Wien. Daneben zahlreiche Kunsttexte und Ausstellungen, zuletzt zu und mit Maria Brunner und Franz West.



Constanze Ruhm (Wien/ Berlin), Künstlerin/ Filmemacherin, Kuratorin und Autorin; Professorin für Kunst und digitale Medien an der Akademie der bildenden Künste Wien .



Moderation:

Sabeth Buchmann (Berlin/ Wien), Kunsthistorikerin und -kritikerin, Prof. für Kunstgeschichte der Moderne und Nachmoderne und Ruth Sonderegger (Wien), Philosophin, Prof. für Philosophie und Ästhetische Theorie, beide Institut für Kunst- und Kulturwissenschaften der Akademie der bildenden Künste Wien.



20.00 h

Imbiss





Diedrich Diederichsen (*1957): Kulturwissenschaftler, Kritiker, Journalist, Kurator, Autor, Essayist und seit 2006 Professor am Institut für Kunst- und Kulturwissenschaften an der Akademie der bildenden Künste Wien. In den 80er Jahren war er Redakteur und Herausgeber von Musikzeitschriften, in den 90er Hochschullehrer als Gastprofessor oder Lehrbeauftragter u.a. in Frankfurt, Stuttgart, Pasadena, Offenbach, Gießen, Weimar, Bremen, Wien, St. Louis, Köln, Los Angeles und Gainesville. 1998 - 2006 Professor für Ästhetische Theorie/Kulturwissenschaften an der Merz-Akademie, Stuttgart;

Auswahl an Publikationen: "Politische Korrekturen", Kiepenheuer & Witsch, Köln 1996; "Eigenblutdoping. Selbstverwertung, Künstlerromantik, Partizipation", Kiepenheuer & Witsch, Köln 2008; "The Sopranos", diaphanes, Zürich 2012; "Über Pop-Musik", Kiepenheuer & Witsch, Köln; "Körpertreffer. Zur Ästhetik der nachpopulären Künste", Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2017.