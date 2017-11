Vienna Art Week: Open Studio Day

18.11.2017 15:00h



Der Open Studio Day bietet Kunstliebhabern die einmalige Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen künstlerischen Schaffens zu werfen. Rund 50 Künstlerinnen und Künstler – die Auswahl trafen Harald Krejci, Kurator 21er Haus, Vanessa Joan Müller, Kuratorin Kunsthalle Wien, und Isin Önol, freie Kuratorin – halten am Samstag, 18. November 2017, von 15.00 bis 18.00 Uhr ihre Ateliers offen. Der Open Studio Day ermöglicht ungezwungene Gespräche mit in Wien arbeitenden Kunstschaffenden in der kreativen Atmosphäre ihrer Studios.



Wer tiefer in Gedankenwelt und Herangehensweise einzelner Kunst­schaffender eintauchen möchte, hat dazu bei den Open Studio Day Tours die Gelegenheit. Die Kuratoren des Open Studio Day führen in die Ateliers neun ausgewählter Künstlerinnen und Künstler. Ergänzt wird das Programm des Open Studio Day durch zahlreiche Veranstaltungen in den Studios – von Talks und Lesungen über Screenings und Konzerte bis hin zu performativen Installationen oder partizipativen Performances, die Möglichkeit geben, selbst mitzuwirken.