Naturhistorisches Museum

Cat Video Festival Vienna

Vienna Shorts Agentur und Cat Video Festival Vienna präsentieren Stubentiger und Wildkatzen spielend, fauchend und schnurrend auf der großen Leinwand im Vortragssaal des NHM Wien!



11.00 Uhr

KEDI

79 min

Sprache: Türkisch mit engl. Untertiteln

Regie: Cedya Torun, Türkei/USA/Deutschland

Tausende von Katzen streifen täglich durch die Straßen von Istanbul. Sie gehören niemandem und sind doch ein fester Bestandteil der Gesellschaft. Frei, unabhängig und stolz leben sie seit vielen Jahren inmitten der Menschen, schenken ihnen Ruhe und Freude, aber lassen sich nie besitzen. Ceyda Toruns faszinierender Dokumentarfilm begleitet sieben von ihnen durch den Alltag, jede einzelne von ihnen ist einzigartig und von außergewöhnlichem Temperament. Die Kamera folgt ihnen durch lebhafte Märkte, sonnige Gassen, Häfen und über die Dächer der Stadt - und fängt ihre besondere Beziehung zu den Menschen ein, deren Leben sie nachhaltig beeinflussen.

KEDI

Trailer KEDI





14.00 Uhr

Cat Video Festival Vienna 2017

70 min

Was für SchauspielerInnen der "Oscar" bedeutet, ist für Katzen der "Golden Kitty Award" - die höchste Auszeichnung für filmisches, felines Schaffen. Zu unserem Festival-Jubiläum haben wir Will Braden, den allerersten Golden Kitty Award Gewinner, eingeladen ein Programm zu kuratieren. Will ist Leiter des CatVideoFest (USA) und Regisseur der "Henri, le Chat Noir" Videos. Wir freuen uns euch ein Programm mit aktuellen Videos und Highlights der letzten fünf Jahre - eingeteilt in vier Kategorien: Drama, Documentary, Action/Adventure und Comedy - zu präsentieren.

Henri, le chat noir 2





15.30 Uhr

The Private Life of a Cat

65 min

Das Kurzfilmprogramm The Private Life of a Cat setzt sich auf sehr persönliche, kreative und oft humorvolle Weise mit der Biologie und Psychologie von Katzen auseinander. Im Mittelpunkt stehen dabei für Katzen klassische Verhaltensweisen und Charakterzüge die sie für Menschen so interessant und liebenswert machen. Das Programm setzt sich aus einem Musikvideo, Dokumentarfilmen, Reality-Shows und historischen Arbeiten wie zum Beispiel The Private Life of a Cat von Maya Deren und Alexander Hackenschmied zusammen. Ein besonderer Programmpunkt ist der Überraschungsfilm! Ein Animationsfilm aus den Niederlanden der im September im Rahmen des renommierten Toronto International Film Festival (Kanada) Premiere feierte.

Keeping Up With The Kattarshians





17.00 Uhr

THE KITTY AI – Hope Is The Thing With Fur

65 min

„Cats ARE the internet“ ist der Slogan zahlreicher Onlineplattformen, memes und Blogs. Kein anderes Tier ist im World Wide Web so präsent wie die Katze. Was als Witz gedacht ist wird in THE KITTY AI, dem Projekt der Künstlerin Pinar Yoldas, Realität. Wie sieht eine Welt aus, in der künstliche Intelligenz zum politischen Oberhaupt wird? In den insgesamt vier (Film)Projekten stehen Katzen im Fokus, jedoch kristallisiert sich auf subtile Weise ein relevantes Überthema heraus. Die Beiträge setzen sich mit aktuellen und gesellschaftskritischen Themen sowie mit innovativen, künstlerischen Arbeiten auseinander. Durch den Blick einer Katze werden wir einem politischen Brennherd näher geführt und bekommen einen Einblick in eine Zukunft, wie sie mit einer Katze an der Macht aussehen könnte.

THE KITTY AI

Cats in Riga





Museumseintritt

Erwachsene € 7,- (ermmäßigter Preis für Festivalbesucher/innen)

bis 19 Jahre frei

Filmtickets

Erwachsene: € 5,- / Film

bis 19 Jahre: € 3,- / Film

Karten im Vorverkauf an der Museumskassa erhältlich