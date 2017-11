IX. Mittelamerikanisches Filmfestival

20h ERÖFFNUNG

ABRÁZAME COMO ANTES / UMARME MICH WIE FRÜHER

CR 2016. R: JURGEN UREÑA Spielfilm, 63', spOmeU.



Die Transgender-Frau Verónica arbeitet in einem kleinen Viertel in der Hauptstadt Costa Ricas als Prostituierte. Als sich der junge Dieb Tato bei einem Unfall sein Fußgelenkbricht, bringt sie den verletzten Obdachlosen in ihre Wohnung. Dabei wird sie, selbst von ihrer Mutter verlassen, mit ihrer Sehnsucht nach Familie konfrontiert. Verónicas Leben verändert sich derart, dass sie schlussendlich nicht nur für Tato eine Unterstützung darstellt, sondern auch sich selbst helfen kann. Die Geschichte der Protagonisten gibt ohne moralische Vorurteile Einblick in den Alltag eines Milieus, das sonst der Mehrheit verborgen bleibt. Abrázame como antes wurde beim internationalen Filmfestival in Costa Rica uraufgeführt und dort als bester mittelamerikanischer Film und bester Film Costa Ricas ausgezeichnet.



Willkomens-Cocktail auf Einladung von TIN-TAN und danach Live-Musik mit HAROLD TAYLOR



Das Festival ist dem Kampf gegen Korruption und Straflosigkeit

in Mittelamerika gewidmet.



Alle Filme: METRO Kinokulturhaus, 1., Johannesg. 4, Historischer Saal.

U1/U2/U4 Karlsplatz od. U1/U3 Stephansplatz

http://filmarchiv.at/about/locations/metro