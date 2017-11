Galerie Lisa Kandlhofer

Konzert mit 6 Maschinen

Paul Skrepek & Andreas Platzer

Konzert mit 6 Maschinen



2. TERMIN:

Sonntag, 12. November 16:30



3. TERMIN

Sonntag, 12. November 19:30



Schlossgasse 14, 1050 Wien



in der Ausstellung:



ALINA KUNITSYNA

IN THE FOLD

19.10. - 18.11.2017



Öffnungszeiten:



Dienstag - Freitag

11 h - 19 h



Samstag

11 h - 16 h