Arnulf Rainer Museum

Light Path: Ein LKW auf den Pfaden des Lichts

Der Künstler Friedrich Biedermann zeigt in einer einzigartigen Kombination von Licht, Technik und Kunst sein neuestes Projekt „Light Path“.



„Light Path“ ist eine mobile Lichtinstallation. Ein LKW fährt vor, parkt und öffnet seine Laderampe. Zu sehen ist ein Raum, der natürliches Licht im Tagesverlauf nachstellt und durch seine amorphe Form erst einmal irritiert. „Ein sanfter Raum dessen Gestalt einer Kamera Obscura gleicht“, so der Künstler.



Die Ladefläche des LKWs ist begehbar, um den Besuchern ein Abtauchen in atmosphärische und wandelbare Lichtwelten zu ermöglichen. Die Innenansicht des Laderaums erinnert an die Blende einer Fotokamera – ein Verweis auf die menschliche Wahrnehmung und die Herstellung von Bildern. Dem Verlauf des Lichtes entsprechend schrieb Biedermann eine Partitur.



Die österreichische Band Sofa Surfers komponierte dazu einen Song, der analog zum zwei minütigen Lichtverlauf abgespielt wird. Die Besucher bewegen sich im „Light Path“ zwischen unterschiedlichen Lichtstimmungen des natürlichen Sonnenverlaufs.