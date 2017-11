Treffpunkt Endstation der Buslinie 77A, 1020 Wien

Wien Modern: Wasserwege

12.11.2017 13:00h



Fotocredits: Bernhard Guenther

Lusthauswasser im Prater

Treffpunkt Endstation der Buslinie 77A bei der Gösser Bierinsel Freudenau 555

1020 Wien



Zehn gute Gründe für einen Ausflug in den Prater im November: Carola Bauckholts grandiose Aktion für «Nah- und Fernschlagzeuger», sechs Land- und Seestücke der jüngsten KomponistInnengeneration (allesamt Studierende von Carola Bauckholt an der Anton Bruckner Privatuniversität Linz), das Ensemble Phoenix im Wintereinsatz, die Gösser Bierinsel und der stille Rest des alten Donaukanals.



Interpreten



Ensemble Phoenix Basel



Daniel Stalder, Schlagzeug

Dino Georgeton, Schlagzeug

Bernard Gourdy, Schlagzeug

Jérôme Lepetit, Schlagzeug

Christoph Bösch, Flöte, Fernschlagzeug

Janne Matias Jakobsson, Tuba, Fernschlagzeug

Aleksander Gabrýs, Kontrabass

Kevin Austin, Posaune, Fernschlagzeug



Programm

Tobias Leibetseder



Linien (2017) EA

Roberta Lazo



One way stream (2017) EA

Yoav Chorev



five for undo (2017) EA

Elena Tarabanova



Boundless (2017) EA

Zhao Yiran



yáo yè #2

Jorge Gómez



Tröpfeln (2017) EA

Carola Bauckholt



Der aufgefaltete Raum (2014-2015) EA

Anmerkung



Produktion Wien Modern und Ensemble Phoenix Basel

Kooperation EduArt Basel, ZeitRäume Basel - Biennale für neue Musik und Architektur und Anton Bruckner Privatuniversität Linz



Fußweg durch Wald und Wiese, bitte dem Wetter angemessene, warme Kleidung vorsehen