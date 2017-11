WUK performing arts – Saisoneröffnung Tag 1

Wir starten in die Saisoneröffnung mit einer Vorschau auf das kommende Programm.



Interrobang ist zum ersten Mal in Österreich und zeigt ihre Installation Die Müllermatrix



Otmar Wagner zeigt WUNDE WELT #1 Imperative der Identität. Hier geht es um eine künstlerische Bestandsaufnahme eines gegenwärtig zu beobachtenden 'Wechselbads der Gefühle' zwischen Identitätsverlust und -aneignung.



Saint Genet bietet eine performance-basierte dramaturgische Erkundung von „Visions of the Heavenly Sphere: A Study In Shaker Religious Art“.



Im Anschluss DJ und Party



Programmübersicht

18:00 Uhr Vorschau auf die Saison 2017/2018, Foyer

19:00 Uhr Interrobang: Die Müllermatrix, ÖEA (Installation), kleines Foyer, kostenfrei

19:30 Uhr Otmar Wagner: Wunde Welt #1, Foyer

21:00 Uhr Saint Genet: Flinch not and give not back, Neuinterpretation, Saal