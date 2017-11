Galerie Elisabeth & Klaus Thoman

Jürgen Klauke: Klauke der Zeichner

Fotocredits: Jürgen Klauke Attraktiver Attraktor 2004

Eröffnung / Opening Sa 11. November 2017 12:00

Jürgen Klauke ist anwesend / will be present



Die Grundstimmung, das Grundgeräusch, der Sound meiner gesamten Arbeit setzt sich mit den Unzulänglichkeiten unseres Daseins auseinander – mit den unauflöslichen Konflikten mit uns selbst und dem damit verbundenen „schönen Scheitern“. Diese Wiederkehr des Immergleichen unter jeweils anderen Bedingungen verführt mich dazu, mich der Welt und meiner zu vergewissern, im poetischen Reflex und in immer anderen Bildern. Welt als Vorstellung. Bilder des Unsichtbaren. Es ist aber auch immer ein konzeptionelles und bildnerisches Aufbrechen überkommener Denk-und Bildvorstellungen. Als Duftstoff werden diesem bisweilen melancholischen Blick Humor und Ironie beigemischt.

Jürgen Klauke



Gleichzeitig / At the same time KÖRPERZEICHEN. Jürgen Klauke & Arnulf Rainer

Galerie Ruberl Himmelpfortgasse 11 1010 Wien



sowie / and Bruno Peinado, Lionel Favre, Hilario Isola

MAM Mario Mauroner Contemporary Art Vienna Weihburggasse 26 1010 Wien