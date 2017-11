Eröffnung des 29. Internationalen Kinderfilmfestival

Am Samstag, 11. November 2017 um 15 Uhr, eröffnet das 29. Internationale Kinderfilmfestival im Gartenbaukino mit dem beschwingten Kinder-Musical DER FALL MÄUSERICH von Simone van Dusseldorp, ein Film ab 6 Jahren.

Die Hauptdarstellerin Hiba Ghafry wird bei der Premiere (wie auch bei den Vorstellungen am 12. 11. und 13. 11.) dabei sein.



Zum Film: Meral fällt es nach einem Umzug in ihrer neuen Umgebung schwer, Freunde zu finden. Wie gut, dass es die kleine Maus gibt, die sich in Merals Zimmer eingenistet hat! Das Mädchen nennt sie liebevoll Piep Piep und nimmt das Tier mit auf den Schulausflug. Dort liefert sich Piep Piep mit den Kindern im Speisesaal ein wildes Wettrennen, wo alle zusammenhelfen, um die Maus wieder einzufangen. So findet Meral doch noch Freunde, mit denen sie im Wald herumstreunen kann. Als Piep Piep jedoch von einer Eule verschleppt wird, droht die fröhliche Kindergemeinschaft wieder auseinanderzubrechen.



Ein liebevoll gestalteter Film über Trauerarbeit, Freundschaft und den ewigen Kreislauf der Natur, mit vielen Liedern, die dazu einladen, innezuhalten und das Gesehene zu verarbeiten.



Der Trailer zum Film: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=I84oDNth6ak



Lasst euch die Eröffnung nicht entgehen: eine berauschende Stimmung für klein und groß, einen tollen Eröffnungsfilm mit der Möglichkeit, der Hauptdarstellerin fragen zu stellen, und ein leckeres Krapfenbuffet zum Abschluss.

Wir freuen uns auf euch!



Reservierung erforderlich.

Unter der Festivalnummer: 06644655660