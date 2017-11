Vienna Art Week: Augmented Reality meets Albertina

Gemeinsam mit dem Wiener Start-up Artivive App gewähren wir einen Einblick in die Entwicklung und Präsentation von Augmented Reality im Kunstbereich. Erstmals in einem europäischen Museum könnt ihr ausgewählte Exponate der Sammlung Batliner mithilfe der kostenlosen App ARTIVIVE in einer neuen Dimension erleben. Sobald ihr euer Smartphone oder Tablet vor die Werke haltet, werden die Bilder mittels Animationen oder Videos zum Leben erweckt. So entsteht ein völlig neues, erweitertes Kunsterlebnis, in dem klassische und digitale Kunst unmittelbar verknüpft werden. Das Tool richtet sich neben Kunstinteressierten sowohl an Galerien und Museen, die ihre Präsentation digital erweitern möchten, als auch an KünstlerInnen.



Mittwoch, 15. November | 17.30 Uhr | Eintritt frei

Anmeldung> http://albertinanews.at/artweek

Treffpunkt> Eingangsbereich/Harriet Hartmann Court



Die Führung findet im Rahmen der Vienna Art Week statt.