Vienna Art Week: Art & Technology Line-Up

In einer kurzweiligen Reihe aus Vorträgen, diskursiven Beiträgen und Performances setzen sich namhafte internationale Kunstschaffende, Expertinnen und Experten mit den vielen Facetten technologischen Fortschritts auseinander.





13.00 Uhr

Audiovisual Laser Performance Bernhard Rasinger, Soundkünstler, Wien



Begrüßung

Christoph Thun-Hohenstein, Generaldirektor MAK Robert Punkenhofer, Künstlerischer Leiter VIENNA ART WEEK



13.30 Uhr Talk (De)

"Kunst und digitale Moderne"

Eva Grubinger, Künstlerin, im Gespräch mit Christoph Thun-Hohenstein, Generaldirektor MAK



14.00 Uhr Talk (En)

"Schöne neue Welt. Kunst und Technologie zwischen Utopie und Dystopie"

Drei internationale Kuratoren im Dialog Julie Boukobza, Paris, Natalia Sielewicz, Warschau, und Ben Vickers, London, im Gespräch

Moderation: Angela Stief, Kuratorin und Kunstpublizistin, Wien



15.00 Uhr Lecture (En)

"The Politics of Digital Money: How Are Artists Going to Make a Living?"

Geert Lovink, Medienwissenschaftler, Niederlande



15.30 Uhr Talk (En)

"Ciritical Creatives: How Artistic Engagement Will Shape Our Digital Future"

Antoni Muntadas, Künstler, New York, Gerald Nestler, Künstler, Wien, Maja Smrekar, Künstlerin, Slowenien, Axel Stockburger, Künstler, Wien, und Virgil Widrich, Regisseur und Multimediakünstler, Wien, im Gespräch

Moderation: Robert Punkenhofer, Künstlerischer Leiter VIENNA ART WEEK



16.30 Uhr Filmscreening und Gespräch (De)

„Hyper-Human“

Stefan Panhans, Künstler, Berlin, und Florian Wüst, Filmkurator, Berlin, im Gespräch



17.30 Uhr Talk (De)

"Art & Science. Mit Kunst und Technologie zur Erkenntnis" Christina Lammer, Soziologin und Filmemacherin, Bernd Kräftner, Künstler, und Robert Trappl, Artificial-Intelligence-Experte, alle Wien, im Gespräch

Moderation: Michael Stampfer, Geschäftsführer Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds



18.30 Uhr Lecture / Performance (En)

"#digitaldisobedience"

François Roche im Auftrag von S/He, Architekt, Frankreich



19.15 Uhr Lecture / Performance (En)

"Talk: Earthbeat/Performance: Seismic Percussion"

Cyborg Moon Ribas, Spanien



20.00 Uhr Dialogführung durch die Ausstellung (De)

»THOMAS BAYRLE. Wenn etwas zu lang ist – mach es länger« mit Künstler Thomas Bayrle, Kurator Nicolaus Schafhausen und Kuratorin Bärbel Vischer