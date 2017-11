Kinderaktionstag 2017

Fotocredits: Photo: mumok/Niko Havranek

Am Sonntag, 12. November 2017, geben im mumok die Kinder den Ton an. Alle Kinder sind herzlich eingeladen, am umfangreichen Programm teilzunehmen und ihren Tag im mumok ganz nach Lust und Laune zu gestalten. Wer gerne selbst Hand anlegt, kann an einer Wunschlandschaft arbeiten oder im offenen Atelier nach Herzenslust malen, kritzeln und kneten. Platz zum Tanzen und Zeichnen gibt es bei Discodrawing, einer Silent Disco im mumok kino. Wer lieber zuhört und zusieht, kann sich bei einem Puppen- und Objekttheaterstück mit Peter Ketturkat und Karin Bayerle vom Verein des Theaters der Dinge oder bei Geschichten aus dem Hut von Josef Mitschan verzaubern lassen. Spannende Einblicke in die aktuellen Ausstellungen können bei spielerischen Kunstkurzgesprächen gewonnen werden.





Programm



Offenes Atelier

Nach Herzenslust malen, kritzeln und kneten.

Atelier, Ebene -1

10:00–18:00



Wunschlandschaft

Im obersten Stockwerk des mumok kannst Du mit Blick auf die Ausstellung eine Wunschlandschaft bauen.

Lounge, Ebene 5

10:00–18:00



Discodrawing

Du zeichnest gerne? Dann komm in die Silent Disco für Kinder im mumok kino! Mit Musik im Ohr wird im Laufe des Tages der gesamte Raum ausgezeichnet. Auch zum Tanzen gibt es Platz genug.

mumok kino, Ebene -3

10:00–18:00



Kurzkunstgespräch

Du möchtest Dir die Ausstellungen nicht alleine ansehen? Dann komm mit bei den spielerischen Kurzkunstgesprächen!

Treffpunkt: Foyer

Beginn: 11:00 und 13:00



So klingt das mumok

Mach mit und bring das mumok zum Klingen! Das Gebäude wird kurzerhand zum Instrument umfunktioniert und wir veranstalten ein Lavaplattenkonzert.

Treffpunkt: Foyer;

Beginn: 12:00 und 17:00



Wasserkesselpaukenpfeifensinfonie

Ein Puppen- und Objekttheaterstück des Vereins zur Rettung der Dinge mit Peter Ketturkat und Karin Bayerle. Lass Dich von einer magischen Geschichte über gute und böse Geister, Teebeutel, Kannen und Zwerge verzaubern!

mumok kino, Ebene -3

Beginn: 14:00 und 16:00



Ohrenkino

Josef Mitschan erzählt Geschichten aus dem Hut: Märchen und Geschichten aus aller Welt von mutigen Kindern und Tieren, frei erzählt für alle, die zuhören können. Die Bilder dazu entstehen in Deinem Kopf.

mumok kino, Ebene -3

Beginn: 15:00



Freier Eintritt für Kinder und ihre Begleitung