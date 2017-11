Abteilung Digitale Kunst, Expositur Sterngasse 13, 1010 Wien

Artist Talk - Digitale Kunst: Michael Latzer

16.11.2017 14:00h



Digitale Dreifaltigkeit: Datafizierung – Algorithmisierung – Plattformisierung



Mit den Datenmengen, den sogenannten Big Data, wachsen auch der Glaube an und die Hoffnung auf deren heilsbringenden gesellschaftlichen Nutzen an.

Automatisierte Datenverarbeitungssysteme und Plattformmärkte boomen, schaffen aber auch erhebliche soziale Risiken und Steuerungsbedarf.



Michael Latzer ist Professor für Kommunikationswissenschaft am Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung (IPMZ) der Universität Zürich, wo er die Abteilung Medienwandel & Innovation leitet.

www.mediachange.ch.