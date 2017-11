Kunstraum NOE

Vienna Art Week: Kurator_innenführung und Lecture Performance mit Peter Fend

Im Rahmen der Ausstellung Flüchtige Territorien



18.00H Kurator_innenführung mit Maren Richter und Klaus Schafler



Einladung in die terra incognita: Betreten Sie gemeinsam mit den Kurator_innen Maren Richter und Klaus Schafler (un)bekannte Gebiete und weiße Flecken auf der Landkarte! In der Ausstellung „Flüchtige Territorien“ geht es um ein brandaktuelles Thema: Räume und ihre (geo)politischen, ökologischen und ökonomischen Aspekte. Die Kurator_innen Maren Richter und Klaus Schafler gestalten im Rahmen der Vienna Art Week eine performative Führung durch die von ihnen zusammengestellte Schau und zeigen künstlerische Investigationsarbeiten zu umkämpften Territorien auf der ganzen Welt. Die (virtuelle) Exkursion wird auch zu in Wien bekannten Orten führen wie dem Hafen Albern oder Rothneusiedl. Recht, Gesetz, Politik, Ökonomie, aber auch Emotionen spielen bei der Aneignung von Territorien eine wesentliche Rolle, zudem Faktoren wie Klimawandel, schwindender Lebensraum, (Neo)Kolonialismus, Utopien und Mythologien.



19.00H Lecture Performance mit Peter Fend

Wiener Kongress II









Die Kurator_innen Maren Richter und Klaus Schafler gestalten im Rahmen der Vienna Art Week eine performative Führung durch die von ihnen zusammengestellte Schau und zeigen künstlerische Investigationsarbeiten zu umkämpften Territorien auf der ganzen Welt. Die (virtuelle) Exkursion wird auch zu in Wien bekannten Orten führen wie dem Hafen Albern oder Rothneusiedl. Recht, Gesetz, Politik, Ökonomie, aber auch Emotionen spielen bei der Aneignung von Territorien eine wesentliche Rolle, zudem Faktoren wie Klimawandel, schwindender Lebensraum, (Neo)Kolonialismus, Utopien und Mythologien.







19.00H Lecture Performance mit Peter Fend

Wiener Kongress II



Mit einem brandneuen Kanzler in Österreich und einem ebenso jungen neuen Regierungschef in Frankreich bedürfen die am Wiener Kongress 1815 getroffenen Entscheidungen einer Revision. Der französische Staatspräsident sprach von einer „Revolution“, der neue Kanzler verkündet „Es ist Zeit“.

Zeit wofür? Eine gänzlich neue Ausrichtung...Europas?

Für die Schau „Flüchtige Territorien“ im Kunstraum Niederoesterreich schlug Peter Fend eine Neudenkung Napoleons vor. Bezugnehmend auf die aktuelle politische Lage fragte er sich: Was hatte das franko-italienische Militär-Genie mit Europa und in Folge der Welt vor?



Peter Fend gibt in seiner Lecture Performance Antworten an Macron, Antworten an Kim und einen Vorschlag für Kurz ab- mit Ideen aus der Kunst.