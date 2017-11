Monobrauenservice

18.11.2017 14:00h



MONOBRAUENSERVICE



Das Thema HAARE ist bekanntlich ein zwiespältiges. Den modisch korrekten Bart wollen alle, aber nur ER kann ihn sich vielleicht wirklich wachsen lassen. Die Frisur verrät genau wer du bist. Getrimmt werden Augenbrauen, Nasenhaare und diese lästigen Härchen in den Ohren, ganz gleich ob bei Mann oder Frau. Wer sich traut, es unter den Armen wuchern zu lassen, setzt ein Zeichen. Aber am restlichen Körper sind dann bitte keine weiteren Haare erwünscht. Da wird epiliert, rasiert, gewachst... auf der Jagd, jedes einzelne Härchen dem Ideal entsprechend in die richtige Richtung zu biegen. Das alles stiftet doch nur Verwirrung. Deshalb sagen wir: Genug! Genug mit dem unbehaarigen Modebedürfnis nach dem aalglatten Individualitätsverlust. Wir fordern Mut zu Selbstvertrauen! Natürlich unisex. Da kommt er gerade recht, der neue Haarschmuck. Man wächst einfach über sich hinaus mit dem Monobrauentoupet. Auch bei schwacher Gesichtsbehaarung.



Im Rahmen des Open Studio Day können sich die Besucher*innen eine passende Monobraue stylen lassen.