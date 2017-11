Studio von Julian Palacz, Untere Augartenstraße 5, 1020 Wien

Processing: Künstlergespräch

22.11.2017 18:00h



Fotocredits: Niki Passath, "Dokumentation Tätowierperformance", Foto: Sue Sellinger, Fotografie, 79 x 90 cm

ACHTUNG: ÄNDERUNG DES VERANSTALTUNGSORTS

Untere Augartenstraße 5, 1020 Wien



Künstlergespräch

im Rahmen der Ausstellung "processing"



mit Julian Palacz, Martin Zeilinger und Magdalena Stöger



Die Sprachmöglichkeit zwischen Mensch und Maschine durch Programmieren von Software und Schreiben von Algorithmen ermöglicht in seiner künstlerischen Untersuchung eine neue Betrachtungsweise des generativen Prozesses. Wurde das Generative ursprünglich als Abgabe des individuellen Subjekts und als unkritischen Einsatz von Programmcode zur Berechnung eines Endwerks beschrieben, setzen sich heute zahlreiche KünstlerInnen mit den erweiterten Handlungsräumen, Ausdrucksmöglichkeiten und der performativen Qualität von Code auseinander. Diese Befragung des Codes beschränkt sich jedoch nicht nur auf seine künstlerischen Qualitäten, sondern greift häufig auf eine Untersuchung seiner gesellschaftlichen, politischen und technologischen Bedeutungen über und bricht gleichzeitig mit der Zuschreibung als reines Werkzeug.



Julian Palacz (*1983 in Leoben, lebt und arbeitet in Wien) bedient sich in seinen konzeptuellen Arbeiten Analyseverfahren moderner Überwachung und dekontextualisiert diese. Die entstandenen Werke sind dabei meist aus Spuren gespeist, die wir jeden Tag unbemerkt in unserer digitalen und analogen Welt hinterlassen.



Martin Zeilinger (*1978 in Linz, lebt und arbeitet in London) lehrt und forscht neben künstlerischer Tätigkeit als Senior Lecturer an der Anglia Ruskin University zu Themen experimenteller digitaler Kunst, und kuratiert das jährliche Vector Media Art Festival (Toronto, Kanada).



Magdalena Stöger (*1988 in Wien, lebt und arbeitet in Wien) arbeitet als Kuratorin und Kunsthistorikerin und ist Mitbegründerin des Kollektivs AFK / Away From Keyboard. Die auf Medienkunst spezialisierte Kuratorin befragt in ihrer Ausstellung "processing" individuelle künstlerische Kontextualisierungen des generativen Prozesses und die Bedeutung von Codes als globale Sprache.





"processing"

eine Gruppenausstellung im Rahmen der Vienna Art Week



mit Arbeiten von Ursula & Michael Endlicher, Benjamin Grosser, Mike Huntemann, Martina Menegon, Julian Palacz, Niki Passath, Christa Sommerer & Laurent Mignonneau, Clemens Tschurtschenthaler, Martin Zeilinger und Studierende des Grundstudiums für Visuelle Kommunikation der UdK Berlin



kuratiert von Magdalena Stöger