Burg Perchtoldsdorf, Hyrtlgasse 4, 2380 Perchtoldsdorf

Kunst Handwerk Design

11.11.2017 10:00h



Fotocredits: Grafik: Mag. Art. Basi Daum

KUNST HANDWERK DESIGN - BURG PERCHTOLDSDORF am Südrand von Wien

11.+12. Nov.2017, 10-18.00



Diesmal zeigen 60 internationale KünstlerInnen, HandwerkerInnen und DesignerInnen ihre Arbeiten von hoher Qualität aus angewandten Kunstbereichen.



Keramik, Textildesign, Mode, Papiergestaltung, Buchkunst und passende Produkte zum diesjährigen Ausstellungsthema Kinder



Weitere Informationen unter folgendem Link: www.kunst-handwerk-design-perchtoldsdorf.at



Eintritt 3.- Euro





Programm:



Eröffnung am Sa 11. Nov. um 10.00 Uhr mit Bürgermeister Hr. Martin Schuster, moderiert von der Figurentheaterspielerin Manuela Linshalm vom Schuberttheater Wien ....."in Begleitung" einer ihrer wunderbaren Klappmaulpuppen Frau Mathilde...





Musikalisches Rahmenprogramm:



"Die Strawanza" (Wien) spielen am Samstag ab 11.00 , die 4 Musiker Jörg Kirchberger, Alexander Strohmaier, Paul Braunsteiner und Norbert Welzel spielten "rockjazzlatinbluessalsabrava"bereits 2015 bei dieser Ausstellung vor begeistertem Publikum, www.strawanza.at

Das Duo "De Strawanza" (OÖ) spielt am So ab 10.00, Susanne Obereder und Mathi Kainz - spielen und singen Chansons , Weltmusik, Jazz,.... begleitet mit Drehleier, Saxophon, u.a., www.music-in-motion.at





KINDERPROGRAMM während der Ausstellung:



Kindertheater: Stefan Karch -Figurentheater "NUK" (für Kinder ab 7 Jahren), am So 11.00 im Foyer, www.stefankarch.com



Lesung für Kinder ab 5 jahren: "Prinzessin Hannibal " - die Autorin Melanie Laibl liest aus ihrem Buch am Sa 16.00 beim Bücherstand von Monika Laibl, im Foyer Unteres Vestibül



Diverse 1-Std.- Workshops für Kinder am Sa und So:

z.B. Filzschnüre, Scherenschnitt-Schnippelei, Origami, Wolle spinnen, Strickliesln, Holzgeschicklichkeitsspiele, u.a....



Mandala-Legespiele bei Heinz Pamminger, Kreiselspieltisch bei Armin Kolb, Fischen von hölzernen Überraschungen bei Jean Luc Lenoble, Filzspiele-Tisch bei Anna Vidak und Kovacs, Zeichen/Kritzelplatz und Lese-Ecke vor dem Festsaal im 1. Stock , Legespiele mit keramischen Spielsteinen bei Melanie Bartholme,



Origami -Falten zum Zuschauen bei Petra Ertel, u.a.

"Die wunderbare Wandmaschine " von Stephan Pöhnlein wird halbstündlich (Dauer ca. 3 Minuten )

im Eingangsfoyer vorgeführt !





Kulinarik an den 4 Buffetstandorten - auf allen 3 Ausstellungsebenen der Burg:



Bio-Wein und pikante Schmankerln vom Weingut Gasslwasinger / Gießhübl, www.gasslwasinger.at

Bio-Cafe Hanauer, Bio-Petits Four, Bio-Schokolade, Bio-Cafe, www.torten.at

Peter‘s Land bietet warme Speisen mit regionalen Lebensmitteln, www.petersland.at

Günther Mayer Wald4tler Granitdestillerie bietet Obstsäfte, Nektar und Schnäpse, www.granitdestillerie.at



Info/Konzept: Mag.Art. Gerda Kohlmayr