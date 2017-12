Steinergasse 8, 1170 Wien

Umschlagplatz WASOFIL 2017

08.12.2017 15:00h



Fotocredits: Markus Nagel

Kulturprivatsondermarktwirtschaft auf 500m2 für Eigenkreationen

Entschleunigt, überdacht und beheizt

Handgemacht in und um Wien

Fashion, Trashion, Textil, Creative Fighters & Pioneers, Re- und Upcycling, Biofood

An beiden Wochenenden jeweils über 40 wechselnde AusstellerInnen

Spendencafe zugunsten der Kunstkatastrophe

Eintritt Frei



WASOFIL "easy"

Fr 8.12. 15-21°°

Sa 9.12. 12-21°°

So 10.12. 12-19°°



WASOFIL "panic"

Fr 15.12. 15-21°°

Sa 16.12. 12-21°°

So 17.12. 12-19°°