Naturhistorisches Museum

Symposium am NHM Wien: 200 Jahre österreichische Brasilien-Expedition von 1817 bis 1835 – Relevant bis heute



Zum Jubiläum der großen österreichischen Brasilien-Expedition veranstaltet das Naturhistorische Museum Wien ein Symposium mit fünf Vorträgen und einer Filmpremiere.



Im Jahr 1817 startete das größte je von Österreich durchgeführte Forschungsunternehmen in Amerika überhaupt, das bis 1835 andauerte. Seither befinden sich jene Kollektionen, die von den österreichischen Naturforschern der Brasilienexpedition stammen, in den Sammlungen des Naturhistorischen Museums Wien und des kürzlich wiedereröffneten Weltmuseums. In der ganzen österreichischen Sammlungsgeschichte sollte nie wieder eine derartige Vielzahl und Vielfalt an Objekten von einer Expedition in österreichische Museen gelangen.





Programm:



15:00 Uhr

Begrüßung

Univ.-Prof. Dr. Christian Köberl, Generaldirektor des NHM Wien

S. E. Ricardo Neiva Tavares, Botschafter von Brasilien



Vorträge:



15.15 Uhr

Die österreichische Brasilien-Expedition ab 1817

Prof. Mag. Dr. Christa Riedl-Dorn, Direktorin, Archiv für Wissenschaftsgeschichte, NHM Wien



15.45 Uhr

Habsburger Prinzessin Leopoldina und Bragança Prinz Pedro in Brasilien

Prof. Gloria Kaiser, Buchautorin



16.15 Uhr

Die botanischen Sammlungen aus Brasilien in Wien

Blau-Gelb-Grün: Wie Coccocypselum und Ipê aus dem brasilianischen Wald nach Wien gefunden haben

Mag. Heimo Rainer, Botanische Abteilung, NHM Wien



16.45 Uhr

Die zoologischen Sammlungen Johann Natterers – akribisches Meisterwerk und Quell wissenschaftlicher Inspiration

Dr. Markus Monzel, Präsident Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde



17.15 Uhr

Die Bayerischen Teilnehmer der Österreichischen Brasilien Expedition: Spix und Martius

Prof. Dr. Klaus Schönitzer, Zoologische Staatssammlung München





Film:



18:00 Uhr

Uraufführung des wissenschaftlichen Films „Das Siebengestirn“

OMNIS TERRA Media GmbH von Angelika Weber M.A.