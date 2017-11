Städte - Hotspots und Brennpunkt für gesellschaftlichen Wandel

Fotocredits: Klaus Vyhnalek

Eröffnet wird diese Veranstaltung durch die Keynote „Die Rolle der urbanen Kultur - in der Zukunft der Städte" von Matthias Horx, einem der einflussreichsten Trend- und Zukunftsforscher im deutschsprachigen Raum. Die anschließende Diskussionsrunde unter der Moderation von Martin Traxl (ORF Leitung TV-Kultur)untersucht das Spannungsfeld rund um das Thema „Urbanisierung" anhand aktueller Entwicklungen in den Bereichen Kunst/Kultur und Stadtentwicklung.



Moderation: Martin Traxl / ORF-TV-Kulturchef

Podiumsgäste: Kenan Güngör, Veronica Kaup-Hasler, Stefan Schostok, Gerfried Stocker



Eintritt frei, Anmeldung und Kartenreservierung via Radiokulturhaus



Veranstalter: Österreichische UNESCO-Kommission, Bundeskanzleramt, Kunst- und Kultursektion