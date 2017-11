Margarete Schütte-Lihotzky Raum, Untere Weißgerberstraße 41, 1030 Wien

Wohn-Geschichten

09.11.2017 18:00h



Margarete Schütte-Lihotzky Schwerpunkt Wohnbau in Wien



Eine Ausstellung über die Wohnbauprojekte der Architektin, von der Siedlerbewegung, in den 1920er Jahren, bis zu ihrer Teilnahme an der Jury zur Frauen-Werk-Stadt im Jahr 1994, ergänzt mit Geschichten des Wohnens, einigen Spuren und Wirkungen der Jahrzehnte.



Zur Eröffnung spricht Eva Kail, Stadtbaudirektion der Stadt Wien, Kompetenzzentrum übergeordnete Stadtplanung, Smart City Strategie, Partizipation, Gender Planning



Die Ausstellung wird bis 29.6.2018 zu sehen sein,

Öffnungszeiten:

Dienstag, Mittwoch 10 - 14 Uhr

Donnerstag, Freitag 14 - 18 Uhr



Vermittlungsprogramme und Führungen nach Terminvereinbarungen,

Anmeldungen an raum@schuette-lihotzky.at