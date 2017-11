Odeon Theater

Fake Covers For Fake Music

LP-Cover für Bands, die es nicht gibt. 37 Künstler*innen aus dem In- und Ausland präsentieren das Thema Coverart in unterschiedlichen Genres: Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Grafik. Der Start für die weltgrößte Plattensammlung imaginärer Bands und ihrer Fake-Alben.



Die Ausstellung wird an nur drei Terminen stattfinden:



Sa 18. Nov. 2017 19h

Sa 25. Nov. 2017 19h

Sa 02. Dez. 2017 19h