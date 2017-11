MQ Winter Eröffnung

Eintritt frei!



Am 09. November eröffnet der „Winter im MQ“ mit den „MQbis“ in neuem Design. Zudem erwarten die BesucherInnen künstlerisch gestaltete Lichtinstallationen von Lichttapete, Charity-Punsch sowie ein Konzert von SK Invitational mit Gast-Artists.



17 – 18h Charity-Punsch zu Gunsten der Österreichischen Krebshilfe

Punsch trinken und dabei Gutes tun. Zwischen 17 und 18 Uhr wird Punsch um eine Spende von € 1,50 ausgeschenkt. Mit dem Erlös wird dieses Jahr die Österreichische Krebshilfe unterstützt.



17h DJ Chrisfader



19h Offizielle Eröffnung

Moderation: Stuart Freeman (FM4 Morning Show)



anschließend LIVE:

SK Invitational feat. Homeboy Sandman, TY, Lylit, Jonathan Hoard & Jahson The Scientist

Die österreichische Band SK Invitational, formiert von dem Bassisten und Komponisten Stephan Kondert, vereint internationale Hiphop Legenden wie M.O.P., Homeboy Sandman, Sadat X oder TY mit Shooting Stars wie J Hoard und Lylit auf ihrem letzten Tonträger „Golden Crown“. SK Invitational war 2010 unter anderem für den „Amadeus Austrian Music Award“ in der Kategorie „HipHop/R’n’B“ nominiert und hat seitdem mit ihren Produktionen gemeinsam mit Texta, Blumentopf, Fiva oder Nazar für Aufsehen gesorgt. Ihre Musik ist inspiriert von der Stadt New York, in der SK seit einigen Jahren lebt und arbeitet: Beats, Bläsersätze, drückende Grooves, eingehende Melodien, Raps aber auch ruhige Momente und immer wiederkehrende kurze experimentelle Einwürfe – die Vielfalt lässt jede einzelne Nummer zu einer eigenen spannenden Geschichte werden.

Eigens für die Eröffnung des „Winter im MQ“ lädt sich die 16-köpfige Band zusätzlich mehrere Gast-Artists ein um etwas Spezielles für das MQ auf die Bühne zu stellen – „großformatiger Big Band Sound bridging the gap between Vienna and NYC“.



WINTER RACE AT MQ

AUTORENNEN IM MINIATURFORMAT

Dort wo sonst das Wasserbecken zu finden ist, können Motorfans ihren Geschwindigkeitsrausch mit ferngesteuerten Fahrzeugen im abenteuerlichen Winter Race Parcours ausleben – schnelle Kurven, gefährliche Schanzen und den Gegner im Nacken.

Winter Race kann am Eröffnungsabend kostenlos getestet werden!

Presented by Martin Markeli and MQ