Finissage Lilo Nein: Writing Performance Exhibition 2

Finissage und Gespräch / Closing Event and Conversation



Wir laden Sie herzlich zur Finissage mit einem Gespräch zu Sprache und Text im Verhältnis zu Performance mit Susanne Neuburger (mumok) und Felicitas Thun-Hohenstein (Akademie der bildenden Künste Wien) am Donnerstag, 2. November um 19 Uhr in der Galerie Michaela Stock ein. Das Gespräch findet im Rahmen der aktuellen Ausstellung "Writing Performance Exhibition 2" von Lilo Nein statt.