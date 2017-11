Filmmuseum

Robert Frank

10. bis 27. November 2017



18.30

Don't Blink – Robert Frank

2015, Laura Israel



20.30

Robert Frank

Programm 1: 1959–1963

Pull My Daisy 1959 / The Sin of Jesus 1961 / O.K. End Here 1963

Einführung Michael Loebenstein



Die Film- und Videoarbeiten des großen Fotografen Robert Frank zählen zu den bestgehüteten Geheimnissen der Filmgeschichte. Im November zeigen wir, parallel zu einer großen Fotoausstellung in der Albertina, sein eigensinniges filmisches Gesamtwerk sowie Don't Blink – Robert Frank, ein neues Dokumentarfilm-Porträt von Laura Israel.