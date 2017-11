Kunsthalle Wien Museumsquartier

Jasper Sharp: The Past is Present – Contemporary Art and Historical Museums

Für historische Museen stellt die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst und Künstler/innen immer eine Herausforderung dar. Im Gespräch werden nicht nur daraus resultierende Potenziale und mögliche Fallstricke veranschaulicht und analysiert, es wird auch einen Ausblick auf das zukünftige Programm des Kunsthistorischen Museums geben.



Jasper Sharp, Adjunct Curator für moderne und zeitgenössische Kunst im Kunsthistorischen Museum Wien spricht mit Vanessa Joan Müller im Rahmen der Reihe Kunstgeschichte heute.



Eintritt EUR 2