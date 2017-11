Reaktor (ehemals Grand Etablissement Gschwandner)

Proof-of-Burn: Burning Money. Burning Value. Burning Trust Diskussion

Fotocredits: E5_vitalik-buterin-for-darc

Offene Diskussion



WAS IST KRYPTOÖKONOMIE?

Führende Experten der Kryptoökonomie diskutieren über diese sich gerade neu entwickelnde Disziplin im Zusammenhang mit ihrer eigenen Arbeitspraxis und im Kontext der Performance PROOF-OF-BURN. Kryptoökonomisches Design verwendet Anreize in Verbindung mit Kryptographie, um Spiele mit vorhersagbaren Ergebnissen zu erzeugen. Im Fall von Bitcoin hat dies zur Entwicklung eines dezentralen Tauschsystems geführt, das auf vertrauensunabhängigem Konsens hinsichtlich des Status der Transaktionen und ihrer Aufzeichnung beruht. Dieser „distributed ledger“ – die Blockchain – ist wohl eine der Schlüsselinnovationen des frühen 21. Jahrhundert und wird international als disruptive Technologie diskutiert, die möglicherweise sogar das Internet in seiner heutigen Form verdrängen könnte. Wir laden zu einer offenen Diskussion über drei Stunden. Jede Person bekommt die Gelegenheit, ihre Perspektive vorzustellen, die dann von allen gemeinsam diskutiert werden.



Mitwirkende

Jaya Klara Brekke, Max Hampshire, Johannes Leutgeb, Laura Lotti, Brett Scott, Matthias Tarasiewicz.