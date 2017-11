Reaktor (ehemals Grand Etablissement Gschwandner)

Naurutica Seminar

Fotocredits: E3 Naurutica_Phosphorus_Mirabillis_filmstill

Offene Diskussion



Anstellte eines klassischen Seminars laden wir die BesucherInnen ein, mit

uns über die folgenden sowie viele weitere Fragen zu diskutieren, von denen manche bereits am Vorabend performativ gestellt wurden:



Welches Gemüse überlebt auf anderen Planeten?

Wie macht man den eigenen Körper zur Mine?

Was kann kritische Fabulation heute bedeuten?

Wo liegt Nauru?

Warum brauchen künstliche Lebewesen kein Original in der Natur?

Ist Begehren eine technologische Frage?

Sollten Liebesgeschichten im post-industriellen Zeiten gewalttätig sein?



Mit dem Publikum sprechen:

Daniel Colucciello Barber,

Stefan Becker,

Hannes Broecker,

Barbara Imhof,

Margarete Jahrmann,

Jonas Loh,

Marian Kaiser,

Klaus Schafler,

Claudia Schötz ,

Christina Wessely.