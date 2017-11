Reaktor (ehemals Grand Etablissement Gschwandner)

Alien Introspection Seminar

PANEL | 18h

DEMONSTRATION: VARIATIONEN MASCHINISCHER INTELLIGENZ(EN)

Mit Beiträgen von:

Robert Trappl — Künstliche Intelligenz, neuronale Netze und ihre wissenschaftliche Entwicklung

Christoph Müller — bAm-Roboter Demonstration, Einführung in die Schwarmintelligenz

Clara Haider, Oliver Schürer — Demonstration der „Humanoid / A.I. Natural Language Technology“



Moderation: Christiana Tsiourti



19:20h Break



PANEL | 19:40h

AUTOMATISIERUNG, KUNST, FEMINISMUS & POSTHUMANISMUS

Mit Beiträgen von:

Mark Coeckelbergh — Informations- und Kommunikationstechnologie in Relation zu Posthumanismus und Ökonomie

Janina Loh — Verantwortung und Ethik in der Mensch-/Maschine-Verknüpfung

Helen Hester — Automatisierung, Arbeit, Sorge, geschlechterspezifische Arbeit

Kristian Lukić — On Algorithmic Saturnization



Moderation: Marlies Wirth



Die konventionellen, westlichen und größtenteils humanistischen Vorstellungen vom Menschen werden im Zeitalter der Automatisierung durch neue Technologien in Frage gestellt. Die Grenzen zwischen Mensch und Maschine, Subjekt und Objekt, Natur und Kultur wird unscharf und es scheint, als lebten wir zusammen mit künstlichen Kreaturen in einem promiskuitiven Universum. Diese Verwandlung des Menschen und der menschlichen Welt führt zu signifikanten Umbrüchen in Politik und Wirtschaft, Wissenschaft und Ästhetik. Diese Krise des Menschenbildes im Zeitalter der Automatisierung ist das vorrangige Thema des Posthumanismus, der dieses heute aus dem Blickwinkel verschiedenster Perspektiven diskutiert.



Die Paneldiskussion widmet sich zwei Interessenslagen: In einem der Gespräche möchten wir Licht auf die Entwicklung des humanistischen Menschenbildes und seine Transformation hin zu einem posthumanen Wesen werfen. Was sind die Visionen einer posthumanen Zukunft, was könnten ihre negativen beziehungsweise positiven Effekte sein, welchen potentiellen künstlichen Alteritäten könnten wir auf diesem Weg begegnen?



In einem weiteren Panel demonstrieren wir die Verkörperung von Maschinenintelligenz in einem humanoiden Roboter, die einen artifiziellen Akteur erschafft. Er dient als „soliloquy-bot”, als künstlicher Partner für Selbstgespräche. Dieser singuläre agent wird der Mehrfach-Entität eines Roboterschwarms gegenübergestellt, der keiner Lebensform auf diesem Planeten ähnelt, sich aber selbstorganisiert anpassen kann.