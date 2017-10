Reaktor (ehemals Grand Etablissement Gschwandner)

Forensic Architecture

10:00

Der Workshop startet mit einer kurzen Einführung zum „Public Lab’s Open-

Community-Science Workflow“ und geht dann über zum Mapping-Toolkit,

das Ballone bzw. Flugdrachen verwendet, sowie zu Forschungs- und

Verarbeitungsbeispielen von DIY Luftaufnahmen in Israel und den USA.

Anschließend folgt ein Workshop über Luftbild-Kartographierung (sofern das Wetter dies zulässt) und 3D Modellierung mit Photogrammetrie, für die wir Bilder verwenden, die wir zuvor mit den Flugdrachen aufgenommen haben.



Workshop

10h - 12h

Treffpunkt REAKTOR, Vorstellung und Präsentation

Zusammenbau der Ausrüstung und Geräte

Fotografieren mit Ballon und Drachen

(hoffen wir auf gutes Wetter!)

13h - 16h

Qualitätsauswertung und Auswahl der Bilder Photogrammetrie-Auswertung

Einfache Georeferenzierung (anhand der Bilddaten und schriftlicher Aufzeichnungen)



Bitte mitbringen:

Laptop (Mac / PC)

Bitte vorab installieren:

Software Photogrammetrie (Soft Photoscan Pro Trial – erlaubt keine Speicherfunktion, ist aber uneingeschränkt anwendbar)

meshlab + cloudcompare





18:00

Granularer Realismus: Aktivistische Potentiale durch die neuen räumlichen Bedingungen der Fotografie



Im letzten Jahrzehnt haben digitale und computerbasierte Bildgebung mittels Tiefenregistrierung neue Bedingungen für die Fotografie geschaffen. Fotografie ist nun nicht mehr nur ein flaches Abbild, das man betrachtet, sie wird zur 3D-Umgebung, durch die man navigieren kann. Technisch am weitesten entwickelt ist dieses neue Verständnis von Fotografie als Environment in Point-Cloud Datenobjekten (Punktwolken-Modelle mit Georeferenzierung). Die Point-Cloud führt trockene Daten mit einer anderen Welthaltigkeit zusammen, verbindet Durchlässigkeit mit Hyperrealität, was wir als „granularen Realismus“ bezeichnen.



Die 3D-Bildgebung mit ihren unterschiedlichen technologischen Ansätzen durchdringt heute Archäologie, Architektur, Ingenieurswesen und Stadtplanung, aber auch landwirtschaftliche, geologische und ressourcenorientierte Industriezweige. Wenn wir sie jedoch von innen heraus umstrukturieren, öffnet sie gleichzeitig neue Räume für Intervention und Widerstand.



Das Seminar geht auf die Art und Weise ein, wie ExpertInnen, ForscherInnen und AktivistenInnen solche Bildgebungsinstrumente umfunktionieren, um Räume für zivile Partizipation zu öffnen.



Mit Beiträgen von

Ariel Caine, FA.

A ziz al -Tur i, Bedouin Activist

Moderiation: Noit Banai



Open Call:

Wir laden Praktiker, Fachleute und Forscher, die an derartigen Untersuchungen beteiligt sind, ein, eine fünfminütige Präsentation ihrer Projekte für die Diskussion vorzuschlagen.