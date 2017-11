Tag/Nachtasyl, Stumpergasse 53-55, 1060 Wien

Blümchen Blau: Freigänger

10.11.2017 17:30h



Ab 10. November sind Graphiken des Frontman und Gründer von BLÜMCHEN BLAU „Jakob Mundl“ im legendären Wiener TAG/NACHTASL in der Stumpergasse 53 – 55 im sechsten Wienergemeindebezirk zu sehen.

Seine kleinformatigen Arbeiten zeigen ein Ordnen oder Komponieren mit Farben, Kontrasten, Linien und geometrischen Formen. Er macht aus Punkten, Linien und Verbindungen bunte Kompositionen ohne Bezug zu real existierenden Objekten und künstlerischen Schaffens. Einen Bruch mit den Grundprinzipien der historisch gewachsenen Graphik steht im Vordergrund seiner Arbeiten.

1962 wurde Wolfgang Kuplinger, Jakob Mundl mit dem Künstlernamen BLÜMCHEN genannt geboren. 1977 ging er beim Westbahnhof vorbei und erblickte ein Graffity „CHARTA 77“. Es stand in großen, roten Buchstaben auf dem Bahnhofsgebäude. 1977 war auch die Zeit wo er die erste E-Gitarre erstand und das Projekt „BLÜMCHEN BLAU“ gründete. Nach mehreren Bandbesetzungen fand sich 1981 die erfolgreiche Formation mit u.a. Götz Schrage und Josef Fencz. Der Song „FLIEGER“ von Hans Albers wurde ein Bestseller in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Es führte BLÜMCHEN durch Höhen und Tiefen der Musikbranche. 1983 ist BLÜMCHEN BLAU live im Metropol Wien. Ein Film entsteht mit den Töchtern von Tony Curtis und Angelika Kaufmann.