MS Stadt Wien, Anlegestelle Reichsbrücke, Handelskai 265, 1020 Wien

Do Whales Dream of Tasty Sharks?

18.11.2017 19:30h



Fotocredits: toxic dreams

Ein Haufen heimkehrender Seefahrer, ein mysteriöser österreichischer Wal und eine illustre Gästeschar laden euch zum großen Whoopee samt dem ganzen Shebang aufs Schiff des Träumens! Wir feiern 20 Jahre toxic dreams, wir feiern den Unterschied, die Vielfalt, die Diversität der Künste und Leute, wir zelebrieren die Gemeinschaft. Mit einer wilden Mischung aus Theater, Musik, Video und Installationen, mit Geschichten vom Walfang im österreichischen Meer und mehr.



Be a one-evening sailor and join us!



Beiträge von und mit: Anna Mendelssohn, Susanne Gschwendtner, Markus Zett, Isabella-Nora Händler, Peter Stamer, Yosi Wanunu, Michael Strohmann, Irene Coticchio, Lonesome Andi Haller, Martin Siewert, Fainschmitz, Fuckhead, Cornelia Scheuer und Elisabeth Löffler, Philipp Oberlohr, Anat Stainberg und Susanne Schuda, Jeannie und Alexander Mayr, Hans Tschirtisch, Ina Ebenberger, DJ akared, Andreas Strauss sowie Studierenden des diverCITYLAB. Produktion: Kornelia Kilga, Claribel Koss, Christina Lindauer, Jonas Kilga



PAY AS YOU WISH!